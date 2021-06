Saint-Gall : Un base jumper se tue en sautant depuis un hélico

Un homme de 33 ans s’est écrasé avec son wingsuit. Il avait sauté depuis un hélicoptère avec deux autres adeptes de ce sport.

Un Allemand de 33 ans a trouvé la mort mercredi peu avant midi entre Zuestoll et Tschinglia. Il avait décollé de Walenstadt, avec deux autres personnes, en direction du Churfirsten pour faire un saut de base jump depuis un hélicoptère. Lorsque la machine s’est posée, seuls deux des trois sportifs étaient là. L’hélico a immédiatement effectué un vol de recherche pour retrouver le base jumper manquant. Il a finalement été localisé et le médecin de la Rega dépêché sur place n’a pu que constater la mort du trentenaire. Le groupe d’intervention alpin de la police saint-galloise s’est rendu sur place pour mener l’enquête et déterminer les circonstances de l’accident.