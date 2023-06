Un basejumper de 36 ans décède après un saut

Le basejumper est tombé au-dessus de la région «Spycheregg» à Lütschental (BE).

Lundi, peu avant 12 h 50, la police cantonale bernoise a été prévenue qu’un basejumper était tombé au sol à Lütschental (BE). Des forces d’intervention se sont immédiatement rendues sur place. À leur arrivée, la victime était prise en charge par des tiers. Malgré les mesures de secours, l’homme, un Espagnol de 36 ans habitant en Allemagne, est décédé.

D’après les premières informations de la police cantonale bernoise, il s’est élancé avec une combinaison wingsuit. Pour une raison indéterminée, il a heurté des arbres après son saut et est tombé au sol dans une zone boisée. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête sous la direction du Ministère public de l’Oberland pour déterminer les circonstances exactes et les causes du décès.