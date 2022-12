Océan indien : Un bateau à la dérive avec 180 Rohingyas à bord ne répond plus

Les proches de quelque 180 réfugiés rohingyas qui dérivaient depuis plusieurs semaines dans l’océan Indien ont perdu le contact et les considèrent comme «morts», a indiqué lundi le Haut-commissariat de l’ONU aux réfugiés (UNHCR) sur Twitter. Le bateau, avec des dizaines de femmes et d’enfants à bord, serait parti le mois dernier et a été signalé en mauvais état au large de la Thaïlande, de l’Inde, puis de la Malaisie et de l’Indonésie.