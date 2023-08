Indonésie: Bateau avec quatre touristes australiens porté disparu

Les recherches, qui mobilisent deux navires et un avion, devraient se poursuivre ce mardi.

Recherches intensives

M. Octavianto a assuré que les recherches, qui mobilisent deux navires et un avion, avaient aussitôt été entamées. «Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas trouvé le hors-bord qui transportait les sept personnes. Nous poursuivrons les recherches jusqu’à ce soir. S’il n’y a pas de résultats, l’équipe de sauvetage sera à nouveau déployée demain, à 7 heures.»

Le premier bateau, qui transportait huit Australiens et deux Indonésiens, a atteint Pinang tard dimanche. Le Ministère australien des affaires étrangères et du commerce a souligné qu’il travaillait sur cette affaire en étroite collaboration avec les autorités indonésiennes.

Accidents fréquents

Les accidents maritimes sont fréquents en Indonésie, un archipel d’environ 17’000 îles, où les gens dépendent des ferries et des petits bateaux pour voyager, malgré des conditions de sécurité médiocres. En 2018, plus de 150 personnes se sont noyées lorsqu’un ferry a coulé dans l’un des lacs les plus profonds du monde, à Sumatra.