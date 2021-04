Liban : Un bateau chargé de matières chimiques prêt à quitter Beyrouth

Un bateau allemand est chargé de retirer des dizaines de conteneurs de substances chimiques dans le cadre du nettoyage du port de Beyrouth, neuf mois après son explosion.

L’entreprise allemande Combi Lift, spécialisée dans le transport de charges lourdes, a été mandatée pour traiter et retirer ces substances chimiques dangereuses du port après l’explosion le 4 août de centaines de tonnes de nitrate d’ammonium, un drame qui a tué plus de 200 personnes et ravagé des pans entiers de Beyrouth.