Australie : Un bateau de croisière avec 800 passagers positifs au Covid-19

En Mars 2020 accostait à Sydney le «Ruby Princess», un bateau de croisière transportant des passagers infectés par le coronavirus. Ce dernier s’était alors propagé à travers le territoire australien, entraînant des centaines de cas de Covid-19 et le décès de 28 personnes. En conséquence, l’Australie a interdit les navires de croisière internationaux dans ses eaux, pendant plus de deux ans, jusqu’en avril 2022. Or l’arrivée du «Majestic Princess» samedi ravive de douloureux souvenirs, puisque plus de 800 personnes y ont été testées positives au Covid-19.