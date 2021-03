Crise migratoire : Un bateau de migrants s’embrase au large de la Libye

Une soixantaine de personnes auraient péri dans l’incendie de leur embarcation en Méditerranée, annonce mardi l’ONG Alarm Phone.

Moteur en feu

116 personnes débarquées en Italie

L’Ocean Viking, qui effectue sa deuxième mission de l’hiver, avait d’abord secouru le 18 mars 10 personnes dont trois enfants et un bébé. Puis le 20 mars l’équipage avait récupéré 106 migrants, dont 31 hommes, 8 femmes et 67 mineurs.

Les candidats à l’exil de l’Afrique partent pour l’essentiel de Tunisie et de Libye pour rejoindre l’Europe via l’Italie, dont les côtes sont les plus proches. Plus de 1200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée, dont la grande majorité sur cette route centrale, selon l’Organisation internationale pour les migrations.