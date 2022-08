Genève : Un bateau en panne tous les deux jours sur le lac Léman

Les bateaux en panne sur le lac Léman se multiplient. Au bout du lac, cela arrive environ tous les deux jours, a révélé Vittorio Foglia, président de la société Sauvetage de Genève à la RTS. En cause, la hausse des prix du carburant – actuellement à plus de 2,50 francs le litre. Remplir son réservoir coûte cher et les navigateurs rechignent à faire le plein. Résultat: les sauveteurs sont davantage sollicités et peinent à garder la tête hors de l’eau. Car, eux aussi sont victimes de la cherté de l’essence. Avec l’augmentation des dépannages, leurs charges ont doublées, passant de 4000 à 8000 francs. Hors, les interventions sont gratuites et seuls les dons leur permettent de couvrir les frais liés à une opération.