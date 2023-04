Bâle: Un bateau fantôme sur Google Maps laisse perplexe

Les commentaires sur le réseau social Reddit vont bon train après la question posée par un touriste qui a consulté Google Maps et a aperçu la silhouette floue d’un bateau au niveau d’un débarcadère sur le Rhin. «Est-ce une épave dans l’eau près du Mittlere Brücke?» Et les commentaires ont afflué pour savoir ce qu’est ce bateau fantôme. «C’est un sous-marin de l’armée suisse, mais c’est secret!» plaisante un utilisateur. C’est le «MS Credit Suisse», ironise un autre. Et les spéculations vont bon train sur la raison d’être du navire fantôme.