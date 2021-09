vacances en suisse - Un bateau pas comme les autres

Il pose lentement le regard sur le lac de Poschiavo. Le lac n’est pas grand: on distingue facilement les rives bordées de rochers. Ilario Dorizzi est le capitaine de l’embarcation, le plus grand navire de croisière des Grisons. Les premiers passagers vont bientôt monter à bord.

Cela fait sept ans que l’association Amici del Lago a racheté, sur Ricardo, ce bateau centenaire. Flavio Lardi, propriétaire de l’hôtel local, a découvert ce petit bijou sur le site alors qu’il cherchait des barques pour sa clientèle. L’histoire a commencé comme une blague entre l’hôtelier et ses amis, puis, devenant sérieux, l’un d’eux s’est exclamé: «Pourquoi pas? On est loin de tout et si on veut que les gens viennent chez nous, on doit leur proposer quelque chose de spécial!»