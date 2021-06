Environnement : Un bateau pour débarrasser les fleuves du plastique

Récupérer les déchets plastiques dans les rivières pour protéger les mers: l’association SeaCleaners, du navigateur Yvan Bourgnon, lance le «Mobula 8», son bateau nettoyeur.

L’association SeaCleaners , du navigateur franco-suisse Yvan Bourgnon, a présenté, jeudi, à Paris, un nouveau bateau de dépollution fluviale, le «Mobula 8», partie d’un projet de lutte contre la pollution plastique dans les océans. L’embarcation de 9,2 mètres de long, équipée d’un système de récupération de déchets de quatre mètres d’envergure et aspirant jusqu’à 40 centimètres de profondeur, a effectué une démonstration sur le bassin de la Villette.

Elle peut nettoyer jusqu’à 15’000 m2 par heure et stocker jusqu’à 2400 kg de déchets qui seront ensuite envoyés au tri, avec l’objectif d’agir en amont de la pollution dans les mers, en collectant les déchets dans les rivières, les mangroves et zones lacustres, les canaux et les zones côtières, jusqu’à cinq milles (9,2 km) des côtes.