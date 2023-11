Un bateau rempli de touristes fait naufrage aux Bahamas: un mort

Les images du naufrage.

Une mer cristalline, un paysage à couper le souffle et une météo parfaite… Si ce n’est pas le paradis, ça y ressemble. Et pourtant, c’est un véritable enfer qu’ont vécu les passagers d’un bateau reliant mardi matin Nassau à l’île privée Blue Lagoon. Pour une raison encore indéterminée, le ferry a commencé à couler. Une vidéo publiée sur TikTok par l’Américaine Kelly Schissel montre le bateau à deux étages en train de pencher dangereusement sur son côté droit. Équipés de gilets de sauvetage, certains passagers s’accrochent tant bien que mal, tandis que d’autres ont déjà sauté à l’eau.

«C’était complètement traumatisant. Nous étions à l’étage du dessous et avons dû sortir par une fenêtre tout en étant presque à la verticale», raconte sur le réseau social une autre passagère, Sarah Plourde. Des témoins ont décrit une situation chaotique et hors de contrôle, l’équipage étant totalement à côté de ses pompes. «Nous attendions que les employés nous disent ce que nous devions faire, mais ils ne l’ont jamais fait parce qu’ils étaient trop occupés à pleurer et à péter les plombs», raconte Kelly Schissel. La passagère ajoute que le capitaine «riait pour se donner un genre», mais qu’il n’arrivait à rien.