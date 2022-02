valais – Un bateau suisse novateur en passe de séduire le Japon

«Nous sommes parmi les dix finalistes, donc nous avons déjà gagné, jubile Sue Putallaz, directrice générale genevoise de la société basée à Collonges (VS). Ce statut nous fait accéder à deux jours de réunions d’affaires. Nous pourrons discuter avec des industriels de haut vol et des transporteurs japonais» susceptibles d’apporter une plus-value technologique et des débouchés. «Nous n’aurions jamais pu ouvrir ces portes tout seuls!» Le Hack 2022 cible la mobilité et les infrastructures durables, soit tout ce qui pourra servir l’exposition universelle.