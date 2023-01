Vaud: Un bateau de 700 places pour les 150 ans de la CGN

Vaud : Un bateau ultra-moderne de 700 places pour les 150 ans de la CGN

Voilà un siècle et demi qu’elle existe, mais elle continue de se développer. La Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) connaît en effet depuis plusieurs années une croissance importante de sa fréquentation. Ainsi, l’effectif sera renforcé de quatorze postes dans le courant de l’année 2023, qui sera sera marquée par le 150e anniversaire de la CGN et par la mise en service du premier Naviexpress, un bateau ultramoderne à propulsion hybride de 700 places, qui permettra une augmentation importante de la cadence et de la capacité de transport entre Lausanne et Evian.