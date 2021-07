Écosse : Un bâtiment en forme d’emoji crotte fait polémique

Le W Hotel n’a pas encore ouvert ses portes à Édimbourg qu’il suscite déjà la colère des habitants en raison de sa forme.

À Édimbourg en Écosse, les critiques se sont multipliées concernant le W Hotel, encore en construction. Selon ses détracteurs, il défigurerait le paysage en raison de sa forme qui ressemblerait à l’émoji caca, rapporte «The Guardian» , où l’on peut lire: «Dévoilant son pic fécal au-dessus de la ligne d’horizon urbaine historique, jurant dans un paysage charmant fait d’élégants clochers et autres flèches, ce gros tas luisant démontre qu’en dépit des mesures de l’Unesco pour protéger le patrimoine mondial, de l’activisme en faveur de la conservation [urbaine] et de longues négociations dans la phase de conception, parfois… la situation devient merdique.»

«Hôtel de la crotte d’or»

Estimé à 1 milliard de livres, cet hôtel fait partie d’un complexe commercial plus vaste, dans le quartier de New Town: «158’000 mètres carrés de magasins, restaurants et appartements de luxe, plus un cinéma, le tout au-dessus d’un parking souterrain comprenant 1600 places. En somme, une parcelle flambant neuve du centre-ville.» Le W Hotel et ses 250 chambres doivent ouvrir en 2022.