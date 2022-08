Genève: Un barbecue s’enflamme sur un balcon aux Eaux-Vives

«Depuis là où on était, on avait l’impression que l’appartement était en feu. On a imaginé le pire», raconte une habitante des Eaux-Vives, qui a alerté les secours vendredi soir. L’incendie auquel la riveraine a assisté s’est en réalité déclaré sur le balcon d’une habitation, au dernier étage d’un immeuble, à la route de Frontenex. «C’est un barbecue qui s’est embrasé», confirme le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). «Les pompiers nous ont dit que les occupants étaient à l’intérieur et n’avaient pas vu que ça prenait feu», rapporte la témoin.