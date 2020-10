Carnet rose : Un beau bébé de 57 kg pour 1,75 m

Le zoo d’Amnéville, en Lorraine, a annoncé ce mardi la naissance, le 28 septembre, d’un girafon, une première pour l’établissement.

«Un girafon, c’est une première pour nous! En 30 ans, le parc animalier a connu des milliers de naissances, mais une première c’est toujours émouvant», s’exclame Thomas Grangeat, éthologue et responsable pédagogique au Zoo d’Amnéville. L’établissement lorrain a annoncé ce mardi matin la naissance d’un bébé «girafe de Rothschild», une espèce rare.

L’animal est né le 28 septembre, à 16h34, et «gambade déjà pour le plus grand bonheur de toute l’équipe des soigneurs», selon un communiqué du zoo. Le bébé n’a en effet mis que 2h pour se dresser sur ses pattes et venir téter le lait maternel. Le bébé, une femelle de 57 kg pour 1,75 m, devrait atteindre l’âge adulte vers ses 7 ans. Elle mesurera alors 5 mètres.