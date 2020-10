Etude : Une multitude de microplastiques dans les biberons

Un bébé de 12 mois avale chaque jour en moyenne 1,5 million de microplastiques, selon les chercheurs qui se sont basés notamment sur des chiffres disponibles dans 48 pays.

Amérique du Nord et Europe surtout

Résultat: certains biberons libèrent jusqu’à 16 millions de microplastiques par litre et la température joue un rôle important. Ainsi, si l’eau pour préparer le lait est chauffée à 95°C, la quantité peut monter jusqu’à 55 millions par litre ; et descendre à un peu plus d’un demi million avec une eau à 25°C.

Un bébé de 12 mois avale ainsi chaque jour en moyenne 1,5 million de microplastiques, selon les chercheurs qui se sont basés notamment sur les chiffres de vente de biberons et le volume de lait ingéré par jour dans 48 pays. L’exposition quotidienne est plus forte dans les pays développés où l’allaitement est moins important: 2,3 millions en Amérique du Nord, 2,6 millions en Europe.

Recommandations

L’étude ne s’est pas penchée sur les biberons en verre qui certes «ne libèrent pas de particules», mais sont «lourds et cassables» et restent marginaux sur le marché, notent les auteurs. Vu l’utilisation généralisée des modèles en plastique, «étudier le devenir et le transport des microplastiques à travers l’organisme est notre prochaine étape», ont-ils indiqué, précisant vouloir s’attacher aux questions d’immunologie et de biochimie liées à l’ingestion de micro, voire nanoparticules de plastiques.