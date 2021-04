Une première mondiale : Un bébé est venu au monde avec... trois pénis

Un garçon irakien a vu le jour avec trois phallus, rapportent des médecins. Il s'agit du premier cas de ce genre recensé dans la littérature médicale internationale.

(International Journal of Surgery Case Reports)

La photo suivante (non-floutée) peut heurter certaines sensibilités. Veuillez vous abstenir si vous avez peur d’être choqués. (International Journal of Surgery Case Reports)

C'est le premier cas connu dans le monde. Un garçon irakien est né avec trois pénis, est-il indiqué dans un article publié dans l'« International Journal of Surgery Case Reports ». Ce phénomène s'appelle la triphallie.

Un seul des phallus du bébé comportait un urètre et était donc fonctionnel, notent les médecins. Le deuxième mesurait deux centimètres et était situé à la racine du pénis principal. Le troisième avait lui une taille d'un centimètre et se trouvait sous le scrotum. Le nouveau-né a d'ailleurs subi une opération pour supprimer ces deux pénis inutiles.