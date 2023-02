France voisine : Un bébé «éventré» à l’arme blanche aux Rousses, sa mère aussi blessée

La jeune femme et son nourrisson, dont le pronostic vital est engagé, ont été héliportés depuis la station de ski jurassienne vers un hôpital de Genève. Un homme a été interpellé par la police.

Un homme soupçonné d’avoir blessé samedi à l’arme blanche une femme de 27 ans et son enfant de deux mois, victime d’une «éventration», a été interpellé dans le Jura français, a annoncé le parquet de Lons-le-Saunier.

«Les médecins suisses se démènent pour le sauver»

Le nourrisson, dont le pronostic vital est engagé, et sa mère, qui «présentait plusieurs plaies sans risque vital évident», ont été découverts dans la matinée par les secours, «appelés à intervenir au domicile d’un couple aux Rousses», une station de ski du Jura français à la frontière avec le canton de Vaud, a indiqué dans un communiqué le procureur de la République, Lionel Pascal.

Ils ont été héliportés vers un hôpital à Genève, a-t-il indiqué à l’AFP. «Les médecins suisses se démènent pour (...) sauver» le bébé dont la blessure, une «éventration», «est particulièrement grave», a souligné Lionel Pascal, indiquant que l’enfant était «actuellement en cours de prise en charge médicale». «Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs» ont orienté «les soupçons vers un proche de la famille que cette dernière hébergeait depuis plusieurs semaines» et qui ne se trouvait plus sur place lorsque les secours sont arrivés, a ajouté Lionel Pascal. Le père de famille, «parti au travail le matin», n’est pas soupçonné, a précisé le procureur.

Suspect interpellé en milieu d’après-midi

«Une enquête flagrante des chefs de tentative de meurtre et tentative de meurtre aggravé» a été confiée au groupement de gendarmerie du Jura et à la section de recherche de Besançon et des recherches ont été lancées pour retrouver cet homme, a poursuivi le magistrat.