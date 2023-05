Un bébé grimpe sur scène pendant un concert de NMIXX

C’est une séquence surréaliste – et qui aurait pu très mal se terminer – à laquelle ont assisté les spectateurs venus au concert de NMIXX, le 2 mai 2023, à Seattle, aux États-Unis. Un bébé s’est en effet retrouvé sur scène alors que le show touchait à sa fin et que les membres du groupe de K-pop interagissaient avec le public.

Une personne présente a filmé ce moment durant lequel la chanteuse Kyujin, visiblement choquée de voir le bambin, s’en empare et le rend à sa mère. Sur Twitter, ce témoin a expliqué que le bébé, qui portait des protections auditives, était resté dans sa poussette durant la majeure partie du concert et qu’il avait dormi: «À la fin, il s’est réveillé et sa maman a dû le porter pendant un moment.» Il semblerait qu’ensuite la mère ait assis son enfant sur la scène et que c’est là qu’il a décidé de prendre la poudre d’escampette.