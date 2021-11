Brésil : Un bébé naît avec une queue de 12 centimètres

Les chirurgiens de l’hôpital de Fortaleza ont eu affaire à un cas extrêmement rare.

Le cas est rarissime, mais pas inédit. Au Brésil, un bébé est né avec une véritable queue humaine de 12 centimètres. Comme le montrent d’impressionnantes photos diffusées plus tôt cette année par le Journal of Pediatric Surgery Case Reports , l’excroissance avait une boule de quatre centimètres de diamètre à son extrémité. Les médecins ont retiré chirurgicalement cette anomalie, qui n’a été repérée qu’après la naissance du petit.

Tous les bébés développent une queue embryonnaire dans l’utérus entre la quatrième et la huitième semaine de gestation, mais celle-ci est normalement réabsorbée par le corps. Or, dans des cas extrêmement rares, cela ne se produit pas et la queue continue de grandir. Les médecins ont remarqué que l’excroissance ne contenait ni cartilage ni os, ce qui signifie qu’il s’agit bien là d’un exemple rare de véritable queue humaine. A contrario, une «pseudo-queue» est une protubérance de la partie inférieure de la moelle épinière qui se caractérise par le fait qu’elle est constituée de graisse, de cartilage et d’éléments osseux.