Etats-Unis – Un bébé retrouvé mort dans le mur d'une chambre

États-Unis : Un bébé retrouvé mort dans le mur d'une chambre

Au lieu de déclarer le décès de son enfant en février, une jeune femme de 25 ans a caché son cadavre dans un mur de sa maison.

La police de Charleroi (Pennsylvanie) a été confrontée la semaine dernière à une scène inimaginable. Dans le mur d'une chambre, les forces de l'ordre ont en effet découvert le cadavre d'un bébé, rapporte CBS. Le corps de l'enfant était emballé dans un sac gris et se trouvait à l'intérieur d'une caisse. À l'arrivée des services à l'enfance et à la jeunesse de l'État de Pennsylvanie et de la police, Ky Wilt a d'abord expliqué avoir confié son enfant à quelqu'un d'autre, quelque part en Caroline du Nord.

La jeune femme de 25 ans a fini par passer aux aveux. «Le bébé est là», a-t-elle admis. L'Américaine a raconté que son petit garçon était mort en février dernier de la mort subite du nourrisson, alors qu'elle et son compagnon vivaient dans une autre maison. Comme le couple n'avait pas les moyens de payer un enterrement, la mère de famille avait placé son fils dans une couverture et l'avait gardé chez elle. Lors du déménagement, Kylie Wilt avait fait un trou dans le mur de sa nouvelle chambre, y avait placé le cadavre de son bébé, puis réparé la cloison sèche et ajouté une couche de peinture.

Je suis écœurée Une ancienne voisine

Les services sociaux avaient le couple à l'œil depuis quelques mois: lors d'un examen, des traces de THC avaient été retrouvées dans l'organisme du bébé. Une ancienne voisine des jeunes parents raconte qu'elle entendait l'enfant pleurer tous les jours, jusqu'à ce que le silence ne s'installe soudainement. L'habitante avait alors fait part de son inquiétude à son propriétaire. «Je lui ai dit que je ne voyais plus le bébé et que cela me préoccupait, et elle m'a dit qu'il était mort. Pourtant, je n'ai jamais vu d'ambulance. Vous n'appelleriez pas les urgences si votre bébé ne vous répondait pas? Je suis écœurée», s'insurge Robin Stasicha.

La jeune mère a été arrêtée et mise en examen pour dissimulation de décès, obstruction à la justice, fraude à l'aide sociale et falsification de preuves. Le père de l'enfant, Alan Hollis, a été inculpé pour obstruction à l'administration de la loi.