Football: Un Belge suspendu pour avoir proféré des insultes racistes

Objectif 15 buts en MLS

«Je présente mes excuses sincères aux joueurs des Earthquakes, a déclaré Vanzeir dans un communiqué. Je vais faire tout mon possible pour contribuer à la transformation nécessaire de notre sport et notre monde.» Il a ajouté: «J’ai commis une erreur et je vais faire la démarche nécessaire pour grandir en tant que personne. Je prends la pleine responsabilité de mes actions. Je ne voulais pas offenser qui que ce soit, mais je sais que c’est le cas et j’en suis profondément désolé. J’accepterai toute sanction imposée par mon club ou la MLS.»