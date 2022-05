Soudan du sud : Un bélier condamné à trois ans de prison pour meurtre

Arrêté au début du mois après avoir mortellement attaqué une femme, un ovidé a été envoyé pour trois ans dans un camp militaire.

Un bélier s’en est violemment pris à une femme de 45 ans, le 8 mai dans l’État des Lacs (centre). L’animal a donné plusieurs coups de tête à la victime qui essayait désespérément de se relever, lui brisant les côtes. La quadragénaire n’a malheureusement pas survécu à ses blessures et l’ovidé a été arrêté. «Le rôle de la police est d’assurer la sécurité et de séparer les bagarres. Le bélier a été interpellé et se trouve actuellement en détention dans un poste de police de Maleng Agok Payam», avait indiqué Mabor Makuac, porte-parole de la police de l’État des Lacs, après le drame.