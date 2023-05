Un bénéfice à l’ampleur «inattendue» pour la Ville de Fribourg en 2022

Les années se suivent et se ressemblent pour le chef-lieu fribourgeois. Après 2021, les comptes 2022 de la Ville bouclent sur un résultat positif, largement meilleur que prévu. Alors que le budget de fonctionnement prévoyait une perte de 3,1 millions, le bénéfice s’élève finalement à 24 millions (37,1 millions en 2021). L’exercice 2022 a notamment profité de revenus d’impôts supérieurs au budget de 30,5 millions. À l’époque, l’exécutif fribourgeois se voulait prudent, en raison des incertitudes liées aux impôts sur les bénéfices des personnes morales et leur «rattrapage» à la suite du dépôt des déclarations fiscales. La fin de la pandémie et le début de la crise ukrainienne avaient aussi pesé dans les prévisions.