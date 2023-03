La Poste : Un bénéfice de 358 millions mais des tarifs appelés à augmenter

La Poste explique ce fléchissement par plusieurs «facteurs inattendus». On parle ici «de coûts supplémentaires dus à un renchérissement record et d’une diminution des produits résultant du revirement des taux». Mais il y a aussi une baisse du nombre de lettres et de colis qui ont été envoyés. «Par rapport à l’exercice précédent, le volume des colis et celui des lettres reculent chacun d’environ 4%. Le tassement du volume des colis tient à un climat de consommation morose et très volatil qui s’est considérablement dégradé depuis le début de la guerre en Ukraine», écrit l’entreprise, qui croit toutefois à un marché d’avenir dans lequel elle va continuer d’investir.