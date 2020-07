Incendie de la cathédrale de Nantes

Le bénévole gardé à vue a été remis en liberté

L’homme placé en garde à vue après l’incendie de l’édifice religieux Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes a été libéré dimanche soir.

Énigme

L’origine du sinistre reste une énigme: aucune trace d’effraction au niveau des accès extérieurs n’a été constatée et trois points de feu distincts ont été repérés à l’intérieur de la cathédrale. Les experts en incendie, du laboratoire de police scientifique et technique, sont à pied d’œuvre dans le cadre de l’enquête ouverte pour «incendie volontaire».

Traumatisme

Un peu plus d’un an après le traumatisme de l’incendie de Notre-Dame de Paris, le Premier ministre Jean Castex, accompagné sur place des ministres de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et de la Culture, Roselyne Bachelot, avait rendu samedi après-midi hommage «au dévouement et au très grand professionnalisme» de la centaine de sapeurs-pompiers mobilisés.