Mercedes 540K Streamliner: Un Berlin-Rome déterminant pour l’aérodynamique

L’Europe des années 1920 et 1930 est en pleine effervescence, mais la technologie peine à suivre. Des vitesses de croisière ne dépassant généralement pas les 100 km/h ne sont plus indiquées pour une société pour qui rien ne va assez vite. Alors qu’on fonce déjà à toute allure sur les circuits de course et qu’on commence peu à peu à asphalter les premières autoroutes, les départements de développement œuvrent à la conception de voitures adaptées. Le trajet Berlin-Rome fait alors figure de référence: une course de 1938 a pour but de montrer quelle est la voiture de tourisme la plus rapide.

Même l’étoile a été sacrifiée

Partout, que ce soit chez Ford, Porsche ou Auto Union, on réfléchit à la manière de gagner quelques kilomètres/heure sur les modèles haut de gamme. Un défi que relève également Mercedes, dont le choix se porte sur la 540K. Vu qu’il n’est pas possible de tirer beaucoup plus du huit cylindres de 180ch, les Souabes décident plutôt d’optimiser l’aérodynamique. Pour ce faire, l’atelier de construction de Sindelfingen revêt la luxueuse voiture de 5,20 mètres de long d’une parure en aluminium. Du jamais-vu jusqu’alors sur une voiture de route! De bout en bout, le véhicule est façonné de sorte que la circulation de l’air soit fluide et de manière à générer le moins de résistance à l’air. On a même sacrifié l’étoile Mercedes, qui trône habituellement sur le capot, au profit d’une version peinte directement sur la carrosserie.

Le musée Mercedes a investi 4800 heures de travail dans la reconstruction de la carrosserie disparue. Daimler AG

Et cela s’avère payant: le coefficient de traînée du coupé passe de 0,57 à 0,36, une valeur sensationnelle à l’époque où la plupart des voitures de course offraient plus de résistance à l’air. Alors que la 540K d’origine était capable d’atteindre des vitesses de croisière allant jusqu’à 145 km/h, le modèle du Berlin-Rome des Souabes peut rouler à 170 km/h sur de longues distances, voire jusqu’à 185 km/h pendant un court laps de temps.

Même si la course légendaire vers Rome n’a pas lieu pour cause de guerre, la 540K a tout de même l’occasion de prouver son talent pour la vitesse en devenant véhicule d’essai chez Dunlop, où elle est utilisée pour tester de nouveaux pneus à grande vitesse, avant que la guerre ne vienne également mettre un terme à cette mission. Quoi qu’il en soit, la 540K sort de la guerre sans dommages. Une personne avisée la rapatrie alors à Stuttgart pour la faire entrer dans la collection Mercedes.

L’habitacle de la 540K Streamliner a également été reconstruit fidèle à l’original. Mercedes

C’est là que ses traces se perdent. Quand Mercedes se remémore le véhicule et décide de le restaurer en 2011, il ne reste au musée que quelques croquis et le châssis. La spectaculaire carrosserie en aluminium, en revanche, n’est plus qu’un souvenir sur quelques photos. L’équipe du musée investit 4800 heures de travail dans la reconstruction de sa carrosserie, et il faudra plusieurs années avant que la 540K ne soit à nouveau en état de rouler.

Plus actuelle que jamais

La ligne de courant a à nouveau le vent en poupe. Alors que, des décennies durant, les développeurs se sont concentrés essentiellement sur le poids pour réduire la consommation, la traînée est revenue au premier plan avec le passage à la mobilité électrique. Chez Mercedes, des modèles comme la CLA, la GLC ou l’EQS battent régulièrement des records en matière de coefficient de traînée dans la catégorie des voitures de série. Avec le concept EQXX, les Souabes ont même établi un record mondial de 0,17 Cx, sachant qu’aucune autre voiture n’a un Cx aussi bas.

Une chose est sûre: il sera plus économique d’atteindre Rome en EQXX qu’en 540K Streamliner. Quant à savoir en combien de temps et à quelle vitesse cela est possible avec la nouvelle mouture, qui brille d’un nouvel éclat, il ne reste qu’à la tester. Sauf que cela fait belle lurette que la politique est venue gâcher la partie aux ingénieurs, du moins dans ce domaine, en limitant la vitesse sur les routes aussi bien pour les voitures anciennes que pour les véhicules du futur. Aujourd’hui, ceux qui sont pressés pour rallier Berlin à Rome prennent de toute façon l’avion.