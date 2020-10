«Je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds», a commenté le prévenu, 73 ans, au sortir du procès qui s’est tenu hier au Tribunal de district de Dietikon. Cet ancien chauffeur a été reconnu coupable de lésion corporelle simple et condamné à 12 mois de prison avec sursis. Il doit également verser 1500 fr. d’amende et 6000 fr. de frais de justice. Le condamné a d’ores et déjà annoncé qu’il ne verserait pas un centime, préférant faire 30 jours de prison en lieu et place de l’amende.