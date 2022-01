France : Un best-seller prétend prouver l’existence de Dieu par la science

Le livre a été vendu à plus de 100’000 exemplaires. Mais, très controversé, il laisse sceptiques de nombreux scientifiques.

Une divine surprise pour ses auteurs: en France, un livre affirmant «prouver» l’existence de Dieu à l’aune des connaissances modernes sur l’Univers remporte un franc succès. Mais laisse plus que sceptiques de nombreux scientifiques.

Plus de 100’000 exemplaires vendus

«Dieu, la science, les preuves», co-écrit par l’ingénieur Michel-Yves Bolloré et le polytechnicien Olivier Bonnassies, a passé lundi la barre des 100’000 exemplaires vendus, trois mois après sa parution.

Michel-Yves Bolloré, catholique et frère de Vincent Bolloré, l’un des plus célèbres industriels français, a travaillé trois ans pour écrire ce livre qui prétend, «en un seul volume, accessible à tous», raconter comment les découvertes astronomiques du XXe siècle ont remis sur le tapis la question de la Création.

Les auteurs en tirent des conclusions métaphysiques, avançant que la théorie du big bang ne peut s’expliquer que par un «grand horloger», à l’origine de l’existence de l’Univers et de l’apparition de la vie sur Terre.

Puis, «comme un grand balancier», le mouvement est reparti en sens inverse avec les découvertes du big bang, de l’expansion de l’Univers, de sa mort thermique... qui ont selon M. Bolloré mis à mal la thèse d’un Univers immuable, puisqu’il a un «début et une fin».

Réactions scientifiques

«C’est la notion de preuves qui fait polémique», souligne Thierry Magnin, physicien et prêtre. «Si on a le droit de penser qu’il existe un grand horloger, on n’a pas le droit de dire que c’est une preuve», dit-il.