Sierre (VS): Un bidon plein de déchets acides éclate dans un labo

Un laboratoire de recherche et de développement de l’entreprise Novelis, à Sierre, a été le théâtre d’un accident, mercredi après-midi. Un bidon contenant des déchets acides a en effet éclaté à l’intérieur des locaux, entraînant la formation de vapeurs toxiques. Les pompiers sont rapidement intervenus avec cinq véhicules et une vingtaine de personnes, afin de neutraliser les produits et les évacuer, rapporte le site du «Nouvelliste».