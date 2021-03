Mexique : Un bidonville accède au numérique grâce au Covid

Privés d’école en raison de la pandémie, les enfants du quartier pauvre de Chimalhuacán découvrent internet grâce à l’enseignement à distance.

À Chimalhuacán, dans l’État de Mexico, 200 autres enfants, adolescents et jeunes adultes de 5 à 21 ans découvrent depuis six mois les joies de l’informatique avec l’aide d’une ONG mexicaine, bien nommée Utopia. Les ordinateurs, vieux de quelques générations, ont été fournis par une association religieuse.

Privés d’école

Le Covid-19 avait privé de tout enseignement cette communauté vivant dans l’une des municipalités les plus pauvres, les plus peuplées et les plus violentes du pays.