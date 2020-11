Belgique : Un bidouilleur s’empare d’une Tesla en 90 secondes

Un étudiant en cybersécurité s’est joué des dispositifs de sécurité de la voiture électrique à l’aide d’un kit à 250 euros.

Lennert Woulters a certainement été le premier surpris en s’attaquant à la sécurité informatique d’un SUV Model X de Tesla. L’étudiant en cybersécurité de l’université néerlandophone de Louvain, en Belgique, est parvenu à exploiter deux vulnérabilités informatiques du SUV. Pour parvenir à ses fins, il n’a eu besoin, outre son expertise, que d’un kit à 250 euros et de 90 secondes.

Dans la vidéo de démonstration, on le voit lire le numéro d’identification de la voiture et récupérer le code sur le porte-clés du propriétaire du véhicule, chose faisable à moins de 4,5 mètres du véhicule. Muni de ces informations et d’une radio Bluetooth, Woulters a pu déverrouiller la voiture en usurpant le signal provenant habituellement du porte-clés ou du téléphone du propriétaire.