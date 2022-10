Prix Nobel de la paix : Un Biélorusse et deux ONG russe et ukrainienne primés

Ce vendredi, le prix Nobel de la paix a été attribué, à Oslo, à trois lauréats: le Biélorusse Ales Bialiatski, l’ONG russe Memorial et au Centre pour les libertés civiles ukrainien.

L’ONG russe Memorial (photo) et le Centre ukrainien pour les libertés civiles «ont accompli des efforts formidables pour documenter des crimes de guerre, des violations des droits humains et l’abus de pouvoir».

Le prix Nobel de la paix a récompensé, vendredi, le militant biélorusse emprisonné Ales Bialiatski, l’ONG russe Memorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles, un prix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine.

Avec ce trio de représentants des sociétés civiles en Europe de l’Est, «le comité Nobel norvégien souhaite honorer trois champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les trois pays voisins que sont la Biélorussie, la Russie et l’Ukraine», a déclaré sa présidente, Berit Reiss-Andersen.

«Efforts formidables»

Les lauréats «ont depuis des années promu le droit à critiquer le pouvoir et protéger les droits fondamentaux des citoyens», a-t-elle souligné. «Ils ont accompli des efforts formidables pour documenter des crimes de guerre, des violations des droits humains et l’abus de pouvoir. Ensemble ils démontrent l’importance de la société civile pour la paix et la démocratie.»