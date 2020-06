PRÉSENTATION

Un bien joli combi coupé

La Volkswagen Arteon a été restylée. En Suisse, seule la nouvelle version Shooting Brake sera désormais disponible. Faute de succès commercial, le coupé quatre portes ne sera plus proposé.

«L’Arteon Shooting Brake a été conçue pour les automobilistes qui apprécient autant un style individuel et des technologies innovantes que la fonctionnalité et la variabilité», déclare le nouveau chef de la marque VW, Ralf Brandstätter. Et l’arrière sportif offre effectivement beaucoup d’espace: avec son volume de 565 litres, le coffre s’étend jusque sous la ligne de fenêtre et une fois les sièges rabattus, il passe à 1632 litres. Des valeurs tout à fait respectables par rapport à la concurrence. Et on ne peut pas dire que l’Arteon Shooting Brake ait beaucoup de concurrentes, vu la rareté des modèles de cette taille avec ce type de carrosserie. On pourrait mentionner la Peugeot 508 SW, qui est certes un break traditionnel, mais qui, en raison de son allure sportive, s’apparente à l’Arteon. Sinon, il faudra comparer la VW restylée avec des modèles break tels que la BMW Série 3, la Mercedes Benz Classe C, l’Audi A4 ou encore la Volvo V60.