Un Biennois ira sans doute un jour dans l’espace 

En 2015, il a obtenu le diplôme de docteur en médecine de l’Université de Berne. Sa thèse de doctorat portait sur la chirurgie robotique et il avait obtenu le meilleur examen final pour son diplôme de médecin. Il a en outre obtenu son diplôme de spécialiste en médecine préclinique d’urgence et de sauvetage (SSMUS). Outre ses langues maternelles, l’allemand et le suisse allemand, le Biennois parle aussi l’anglais et le français.