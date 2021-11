Football - Un bijou venu de D3 italienne

En Serie C (troisième division italienne), Bari occupe actuellement la tête de son groupe avec 27 points en douze matches. Et pour ne rien gâcher, l’équipe des Pouilles ajoute la manière quand elle gagne. Contre Catanzaro, Bari s’est imposé 2-1 à domicile, grâce notamment à une superbe retourné acrobatique inscrit par Mirco Antenucci à la 19e minute de jeu et qui n’a laissé absolument aucune chance au gardien adverse.