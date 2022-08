Football: Un bilan très mitigé pour les clubs suisses

Zurich retourne la situation en trois minutes

Le FC Zurich recevait au Letzigrund le club de Heart of Midlothian. Les choses n’ont pas démarré de la meilleure des manières pour une équipe qui est déjà largement malmenée en Super League. Les Écossais ont bénéficié d’un penalty à la 22e minute. Une occasion d’ouvrir le score que n’a pas manqué Shankland. Le champion de Suisse en titre aurait pu complètement se désunir, d’autant plus qu’il sait qu’en cas de défaite il ne sera pas éliminé de la scène européenne, mais reversé en Conference League. Ce ne fut pas le cas. Il a même retourné la situation en sa faveur en trois minutes grâce à Guerrero (32e) et Dzemaili (35e). Mais les Zurichois n’ont pas réussi à enfoncer le clou en deuxième période. Le score en est resté là.