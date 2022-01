Winterthour : Un billet de train au mauvais nom lui coûte plus de 400 francs

Parce qu’il a voyagé avec un titre de transport au nom de sa petite amie, un étudiant a reçu une ordonnance pénale. Son amende se monte à 410 francs.

En novembre dernier, un étudiant de 24 ans avait effectué un trajet en train de Winterthour à Schlieren (ZH). Il avait acheté son billet via l’application des transports zurichois, ZVV. Problème: celui-ci était au nom de sa petite amie comme il l’explique à «20Minuten» «quelques mois avant, elle avait acheté un billet pour elle avec mon téléphone portable et elle avait enregistré son nom dans l’application».

Lors du contrôle des titres de transport, le contrôleur a donc estimé que le billet de l’étudiant n’était pas valable. Ce dernier a alors reçu une amende de 240 francs. Il s’est alors plaint auprès du service clients des CFF où on lui a affirmé que le contrôleur avait agi correctement. Une situation incompréhensible pour le jeune homme: «J’avais un billet et j’ai pu prouver que la facture avait été réglée via mon compte bancaire».