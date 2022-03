Un billet valable pour quatre festivals romands

«On célèbre tous nos 30 ans. Cette idée est la plus sympa que l’on a trouvé, pour les festivaliers et pour nous organisateurs, pour marquer le coup et fêter tous ensemble nos anniversaires durant quatre mois», explique Tony Lerch, directeur de Caribana. L’opération peut paraître surprenante, ces manifestations étant de facto concurrentes. «En vrai, nous sommes en concurrence uniquement pour la partie artistique. Pour tout le reste, on partage les mêmes soucis et les mêmes joies à l’année. On s’appelle d’ailleurs régulièrement pour en parler. Sans compter que l’épreuve du Covid nous a encore plus rapprochés», précise Nicolas Bally, directeur de l’Estivale. Des propos appuyés par Charlotte Carrel, fondatrice de Rock Oz’Arènes. «Tout le monde a été emballé par ce projet commun. Revenir tous ensemble ainsi après ce que l’on a traversé, c’est beau et symbolique. On est une grande famille. C’est une opération de cœur, pas une opération commerciale». Pour Gilles Pierre, directeur du Chant du Gros, le Festipass sera l’occasion rêvée pour les gens de voir du pays. «Tout le monde a déjà entendu parler de nos festivals. Mais combien sont venus à tous? Ce billet commun peut créer le déclic. Il est super intéressant, car il est non contraignant. Chacun peut choisir sa soirée, faire son programme. Un jeune qui aime le hip-hop pourra se faire quatre soirées rap, une à Caribana, une à l’Estivale une à Rock Oz et une au Chant du Gros. Le plan est plutôt cool pour passer un bon été», se réjouit le Jurassien.