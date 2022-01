France : Un biopic sur Cyril Lignac bientôt au cinéma

Un film sur la vie du célèbre pâtissier-glacier-chocolatier et cuisinier doit sortir avant l’été 2022.

C’est Matthieu Jean-Toscani, producteur entre autres de «Tous en cuisine» et du «Meilleur Pâtissier», dans lesquels apparaît Lignac, qui a vendu la mèche. «Pour le cinéma, nous produisons «Dragon», un biopic sur Cyril qui va sortir avant l’été dans 150 salles en France. Nous avons confié ce projet à Hervé Martin-Delpierre (ndlr: réalisateur du docu à succès «Daft Punk Unchained») qui suit depuis deux ans et demi le chef cuisinier préféré des Français. On a la volonté de faire voyager ce film sur des festivals internationaux», a-t-il confié. Le titre du film fait vraisemblablement référence au bar à cocktails Dragon, dans le VIe arrondissement de Paris, dernier établissement en date que celui que «Les Guignols» de Canal+ ont forcé à dire «c’est gourmand croquant» a ouvert.