Les crêtes-de-coq, soit on adore, soit on déteste! Et parmi les biscuits de Noël, ce sont sans doute ceux qui plaisent le moins aux enfants! Sans doute parce qu’ils risqueraient d’y laisser leurs dents en croquant dedans… Mais aussi à cause du parfum anisé du biscuit: ça ne plaît pas à tout le monde!

À la base, les crêtes-de-coq n’évoquent pas plus Noël que ça: à Baden, dans le canton d’Argovie, d’où ces biscuits sont originaires et connus sous le nom de «Badener Chräbeli», on en mange toute l’année.

Cette pâtisserie a une longue histoire: on en retrouve les premières mentions dans certains ouvrages du XVIIIe siècle. Et leur particularité, c’est que les crêtes-de-coq se gardent longtemps!

Et leur côté dur, au fond, fait aussi partie du charme de cette spécialité: on les mange en en cassant un morceau et en le laissant fondre doucement dans la bouche. Petite astuce: les crêtes-de-coq vont très bien avec un bon thé de Noël, un bon café ou aussi un verre de vin rouge!

La recette:

Ingrédients:

3 œ ufs

1 pincée de sel

350 g de sucre en poudre

1 citron

1 cuillère à soupe de kirsch

2 cuillère s à soupe de graines d’anis

400 g de farine

Préparation:

Pour commencer, râpez le zeste du citron. Faites mousser les œufs, le sucre, le sel et le citron au batteur pendant au moins 10 minutes. Ajoutez ensuite le kirsch. A part, mélangez la farine et l’anis et incorporez-les au mélange d’oeuf et de sucre, délicatement avec une spatule. Laissez reposer la pâte pendant une heure avec un film alimentaire posé dessus. Une fois la pâte reposée, façonnez des rouleaux de l’épaisseur d’un doigt. Coupez-les en diagonale en morceaux de 4 cm de long. Entaillez-les chacun deux ou trois fois et placez-les sur une plaque de cuisson graissée en les incurvant légèrement pour donner la forme de la crête de coq. C’est important de ne pas utiliser de papier sulfurisé, mais du gras pour chemiser la plaque, pour que le biscuit puisse avoir une base régulière. Laissez sécher la plaque à l’air libre toute une nuit (entre 12 et 15 heures). Ils sont secs lorsqu’un bord blanc apparaît sur la partie inférieure du biscuit. Il ne reste alors plus qu’à les cuire, à 130°C, dans un four préchauffé et avec chaleur tournante pendant environ 20 minutes. Sinon, à 140°C, sans chaleur tournante et en laissant la porte légèrement entrouverte avec une cuillère en bois. Une fois les biscuits cuits, il convient de les laisser refroidir complètement avant de les mettre dans une boîte.