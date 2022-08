Quartier des Palettes (GE) : Un bisou géant de Titeuf et Nadia sur le bâtiment de l’Etoile

Un projet culturel de grande ampleur. Vendredi, une fresque géante de Titeuf et Nadia a été inaugurée dans le quartier des Palettes, à Lancy. L’image des personnages phares de la bande dessinée de Zep s’étale désormais sur toute une façade du bâtiment de l’Etoile-Palettes. L’artiste était présent à Genève pour l'occasion.

L’immeuble qui accueille 500 logements et plus de 1'000 habitants a été rénové durant dix ans. L’architecte en charge des travaux, Stéphane Lorenzini, a alors imaginé une intervention artistique sur plus de 50 mètres de hauteur. Pour cela, il a fait appel au dessinateur à la renommée internationale, qui a réalisé plusieurs esquisses. Le projet a été financé par le propriétaire de l'allée concernée, soit la société Patrimonium Fondation de placement.