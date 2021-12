France – Un «blâme» mais pas de radiation pour Didier Raoult

France : L’Ordre des médecins adresse un «blâme» au professeur Raoult

L’infectiologue marseillais a été sanctionné vendredi, pour avoir fait la promotion de l’hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19.

Accusé de charlatanisme

Selon le principal intéressé, aucun patient ne s’est plaint

Bientôt remplacé, après son départ à la retraite

Enfin, le 4 novembre, c’est le ministre de la Santé Olivier Véran et sa collègue de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal, qui ont demandé à l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche de mener «une mission de contrôle» à l’IHU.