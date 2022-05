Après la mort d’une journaliste : Un blessé dans des heurts entre Palestiniens et armée israélienne à Jénine

C’est là qu’a été tuée mercredi la reporter palestinienne-américaine Shireen Abu Akleh, de la chaîne Al Jazeera, alors qu’elle couvrait l’un des raids de l’armée israélienne dans le camp de réfugiés.

Les forces israéliennes ont blessé un Palestinien après avoir pilonné une maison vendredi dans le camp de réfugiés de Jénine dans le nord de la Cisjordanie occupée, où a été tuée mercredi une journaliste palestinienne-américaine , a rapporté l’agence officielle palestinienne Wafa. Un jeune Palestinien a été blessé par balle par l’armée israélienne dans l’abdomen dans le camp de réfugiés et conduit à l’hôpital, a indiqué Wafa citant des sources locales.

De violents heurts ont alors éclaté, avec des échanges de tirs entre soldats israéliens et Palestiniens, a constaté un journaliste de l’AFP. Sollicitée par l’AFP à propos de ces affrontements, l’armée n’a pas commenté dans l’immédiat. Elle avait auparavant indiqué dans un communiqué que ses forces menaient des «opérations de contre-terrorisme» en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l’État hébreu.

Raids dans le camp de réfugiés de Jénine

Al Jazeera a accusé les forces israéliennes d’avoir tué «de façon délibérée» sa journaliste vedette, qui portait un gilet pare-balles siglé «presse» et un casque de reportage. Après avoir dit qu’elle avait «probablement» succombé à un tir de combattants palestiniens, Israël a ensuite affirmé qu’il n’écartait pas que la balle ait été tirée par ses soldats et appelé à une enquête conjointe avec l’Autorité palestinienne, qui a refusé. «Les autorités israéliennes ont commis ce crime et nous ne leur faisons pas confiance», a affirmé jeudi le président palestinien Mahmoud Abbas lors d’une cérémonie d’hommage à la reporter à Ramallah.