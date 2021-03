France : Un blessé grave après une nouvelle rixe entre jeunes à Paris

Une nouvelle rixe entre jeunes a fait cinq blessés, dont un grièvement, à Paris. Au moins trois des cinq blessés l’ont été à l’arme blanche.

Cinq personnes ont été blessées, dont une grièvement, mardi à Paris lors d’une nouvelle rixe entre jeunes, a-t-on appris de sources concordantes. Violentes rixes et rivalités entre bandes de jeunes se multiplient notamment en région parisienne.

Lundi, un adolescent de 14 ans a été grièvement blessé en Essonne, département du sud de Paris, où deux collégiens avaient déjà été mortellement poignardés en février. La rixe a eu lieu mardi en fin d’après-midi porte d’Auteuil dans le cossu XVIe arrondissement de Paris, à proximité du stade Roland-Garros et du Parc des Princes, a-t-on précisé de source policière. Au moins trois des cinq blessés l’ont été à l’arme blanche, et quatre blessés ont entre 16 et 17 ans, selon le parquet de Paris qui a ouvert une enquête pour tentative d’homicide volontaire.