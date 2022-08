Genève : Un blessé grave dans un incendie aux Pâquis

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble des Pâquis, vendredi peu après 23h. «Nous étions sur une terrasse à boire un verre quand soudain nous avons senti une odeur de brûlé, relate une lectrice. (…) Je me suis levée et là, j’ai vu le toit de l’immeuble avec des grandes flammes et beaucoup de fumée.»