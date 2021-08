Estavayer-le-Lac (FR) - Un blessé grave lors d’une altercation

Interpellés dans la journée

Le premier, âgé de 49 ans et grièvement blessé, a été héliporté dans un hôpital. Le deuxième, âgé de 33 ans, a, quant à lui, été acheminé en ambulance dans un autre hôpital. Les deux autres protagonistes, âgés de 45 et 32 ans, avaient quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. Ils ont pu être identifiés et interpellés par la police dans la journée.