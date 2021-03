Un appartement a été la proie des flammes, au 2e étage d’un immeuble situé sur l’avenue Pictet-de-Rochemont, dimanche. Le Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) a été alerté à 23h07, rapporte le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du SIS. La centrale 118 a reçu six appels en moins de deux minutes. Les pompiers ont dépêché sur place cinq véhicules avec 17 hommes. Ils ont été appuyés par les sapeurs volontaires de la Ville, qui ont engagé 10 personnes et deux véhicules. Une ambulance du SIS et un véhicule SMUR ont complété le dispositif, tandis que la police cantonale a bouclé le secteur pour les besoins de l’intervention des secours.